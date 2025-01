Pré-Carnaval de SP segue em ritmo de festa com ensaios abertos e apresentações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pré-Carnaval de São Paulo já começou e a programação continua recheada de ensaios abertos, festas e blocos para animar o paulistano durante as próximas semanas.

O Mundo Pensante recebe o Bloco Kaya na Gandaia e o DJ Papaleo na quinta-feira (16) a partir das 21h. Já no sábado (18), a festa é por conta do bloco Lua Vai, ao lado de Brenda Ramos, Leandro Pardi e Ju Belmonte. O evento tem início às 22h.

Ainda no sábado, às 14h, acontece o ensaio aberto e grátis do bloco carnavalesco Ilú Obá De Min no Museu da Energia, localizado na região central. O grupo faz parte da associação paulistana homônima, fundada em 2004 pelas percussionistas Beth Beli, Adriana Aragão e Girlei Miranda e responsável por promover a cultura afro-brasileira em São Paulo.

No mesmo dia, os grupos Nu Vuco Vuco e Cerca Frango se apresentam na cervejaria Tarantino, na região norte, das 16h às 23h59. Outra opção é a apresentação dos blocos Cornucópia Desvairada e Manada, no Greta Galpão, das 15h às 22h.

No domingo (19), das 15h às 22h, é a vez do bloco Amor Barato agitar os paulistanos com a festa "Sem Vergonha", no espaço do Coringa Mada, na boêmia Vila Madalena. Músicas de artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Elza Soares, Milton Nascimento devem ser tocadas na apresentação.

Os foliões da Barra Funda também podem entrar no clima de festa. O bloco Agora Vai realiza ensaios abertos toda terça-feira do mês de janeiro no bar Monocromático, situado na Praça Olavo Bilac. Com entrada grátis, o evento começa sempre às 19h.

O clube de música Ó Do Borogodó, em Pinheiros, sedia sete ensaios do bloco Samba Rock & Serpentina. A atração é gratuita e acontece toda quarta, às 20h, até o dia 26 de fevereiro.

Veja a seguir a programação completa do pré-carnaval de São Paulo.

JANEIRO

ACDÊMICOS DO BAIXO AUGUSTA

O bloco, que homenageará Jorge Aragão no Carnaval 2025, realiza na última semana do mês um de seus quatro ensaios abertos no espaço da Audio.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região oeste. Dom. (26), a partir das 15h. Grátis. Entrada por ordem de chegada. Não é necessária a retirada de ingressos

AGORA VAI

Em todas as terças-feiras de janeiro, o bloco que está em atividade desde 2004 irá realizar ensaios abertos ao público no bar Monocromático.

Bar Monocromático - pça. Olavo Bilac., 87, Barra Funda, região oeste. Ter., às 19h. Até 25/2. Grátis

BLOCO 77

O primeiro ensaio aberto do Bloco 77 de 2025 acontecerá na Tarantino Cervejaria. O bloco punk transforma sucessos do ritmo nacional em marchas carnavalescas.

Cervejaria Tarantino - r. Miguel Nelson Bechara, 316, Jardim Pereira Leite, região norte. Sex. (24), das 20h às 2h. Grátis, com retirada de ingressos em Sympla

CASA COMIGO

Em atividade desde 2012, o bloco realiza seu pré-Carnaval no bar Lote com três ensaios abertos ao público. A primeira data da festa, em janeiro, é acompanhada pelo grupo Pagô 90 e pelos DJs Hadji e Vivi Varela.

Lote - r. Padre João Gonçalves, 80, Pinheiros, região oeste. Dom. (26), a partir das 16h. Grátis, com retirada de ingressos em casacomigo90.com.br

CATARATOS DO NIÁGARA

No dia, haverá ensaio aberto do bloco e pista de música comandanda pelo DJ Renato Prado.

Boca Cultural - r. Jesuíno Pascoal, 77, Consolação, região central. Sex. (31), das 20h30 às 23h30. Ingr.: a partir de R$ 35 (promocional), em Sympla

CECÍLIAS E BUARQUES

O bloco realiza seu primeiro ensaio aberto no bar Van Grogh. Além disso, se apresenta no esquenta de Carnaval da festa Provo.ca no espaço Coringa, que conta com a participação da Dj Lia Macedo e da Dj Marina Lopes.

Bar Van Grogh - r. Frederico Abranches, 96, Vila Buarque. Sáb. (25), às 15h. Grátis

Coringa Mada - r. Luís Murat, 370, Pinheiros, região oeste. Sáb. (31), às 22h30. Ingr.: a partir de R$ 15 (lote promocional), em Sympla

CORNUCÓPIA DESVAIRADA E MANADA

Os dois blocos se juntam para a festa carnavalesca do Greta Galpão.

Greta Galpão - r. Pedro Soares de Almeida, 104, Vila Anglo Brasileira, região oeste. Sáb. (18), das 15h às 22h. Ingr.: R$ 40, na porta do evento

DESCULPA QUALQUER COISA

A primeira festa do ano do bloco tem como convidado especial o grupo Pagoterapia.

Fabrique - r. Barra Funda, 1071, Barra Funda, região oeste. Sáb. (25), das 18h às 5h. Ingr.: a partir de R$ 30, em shotgun.live

ENSAIO GERAL DA MOCIDADE ALEGRE

Campeã do Carnaval de São Paulo em 2024, a escola de samba faz ensaio geral com o enredo da folia deste ano, intitulado "Quem Não Pode com Mandinga, Não Carrega Patuá".

Quadra da Mocidade Alegre - r. Samaritá, 1.020, Jardim das Laranjeiras, região norte. Dom. (19), às 18h. Ingr.: a partir de R$ 20 em Sympla

FANFARRA E BLOCO FILHOS DE GIL

O Cine Joia recebe o bloco que celebra a música de um dos símbolos da música popular brasileira, Gilberto Gil.

Cine Joia - pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, região central. Dom. (26), às 16h. Ingr.: R$ 40, em cinejoia.btinti.com

FESTA 'SEM VERGONHA' DO BLOCO AMOR BARATO

O bloco, que estreia no Carnaval de rua de São Paulo neste ano, realiza sua primeira festa em homenagem à Bateria Sem-Vergonha. O dia contará com músicas e influências de artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque e Elza Soares.

Coringa Mada - r. Luis Murat, 370, Vila Madalena, região oeste. Dom. (19), das 15h às 22h. Ingr.; a partir de R$ 30 ( primeiro lote), em Sympla

FESTIVAL DO BLOCO GRITA 2

O festival reúne os blocos Let's Block, Besta É Tu e o estreante Borbulhas de Amor para uma festa animada na Tarantino Cervejaria.

Cervejaria Tarantino - r. Miguel Nelson Bechara, 316, Jardim Pereira Leite, região norte. Sáb. (25), das 16h às 23h59. Ingr.: a partir de R$ 40 (segundo lote), em Sympla

ILÚ OBÁ DE MIN

O bloco baseado no empoderamento de mulheres e enfrentamento do racismo realiza um ensaio aberto ao público no Museu da Energia.

Museu da Energia - al. Cleveland, 601, Campos Elíseos, região central. Sáb. (18), às 14h. Grátis

KAYA NA GANDAIA

Com a mistura de ritmos afro-brasileiros e jamaicanos, o centro cultural Mundo Pensante é sede para o bloco Kaya na Gandaia. Antes, o Dj Paulo Papaleo comanda a pista.

Mundo Pensante - r. Treze de Maio, 830, Bela Vista, região central. Qui. (16), das 21h às 23h59. Grátis até 22h e R$ 15 antecipado, em shotgun.live

LUA VAI

O bloco realiza seu primeiro baile do ano no Mundo Pensante com a participação do cantor Pietro Leal. Além disso, a pista será agitada pelos Djs residentes Brenda Ramos e Leandro Pardini e pela DJ convidada Julyana Belmonte.

Mundo Pensante - r. Treze de Maio, 830, Bela Vista, região central. Sáb. (18), das 22h às 5h. Ingr.: a partir de R$ 40 (segundo lote), em shotgun.live

MONOBLOCO

Em atividade desde 2000, o bloco realiza seu ensaio aberto na casa de shows Audio.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região oeste. Sáb. (25), a partir das 21h. Ingr.: a partir de R$ 70 (pista), em Ticket360

NU VUCO VUCO E CERCA FRANGO

Os blocos se reúnem na Cervejaria Tarantino para dar início às festas pré-Carnaval.

Cervejaria Tarantino - r. Miguel Nelson Bechara, 316, Jardim Pereira Leite, região norte. Sáb. (18), das 16h às 23h59. Ingr.: a partir de R$ 50 (terceiro lote), em Sympla

RITALEENA

Para iniciar a temporada carnavalesca, o bloco celebra seus 10 anos com festa no Cine Joia

Cine Joia - pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, região central. Sáb. (25), às 20h. Ingr.: R$ 40, em cinejoia.btinti.com

SAMBA ROCK & SERPENTINA

Durante as quartas de janeiro, o bloco irá realizar seus ensaios abertos para o público no bar Ó do Borogodó.

Bar Ó do Borogodó - r. Horácio Lane, 21, Pinheiros, região oeste. Qua., às 20h. Até 26/2. Grátis

TE AMO MAS SÓ COMO AMIGO

A casa recebe o bloco de 2016 comandado pela vocalista Paula Marchesini. A abertura do evento será marcada pelo novo bloco de São Paulo, Meu Amigo Charlie.

Cervejaria Tarantino - r. Miguel Nelson Bechara, 316, Jardim Pereira Leite, região norte. Dom. (26), das 15h às 23h. Ingr.: a partir de R$ 40 (segundo lote), em Sympla

FEVEREIRO

ABACAXI DE IRARÁ CONVIDA CORDÃO DA DONA MICAELA

Ocupando as ruas de Perdizes desde 2020, o bloco que homenageia o cantor e compositor do tropicalismo Tom Zé convida o cordão carnavalesco para um show na Casa Natura. Composições clássicas como "Angélica, Augusta e Consolação", "Vai (Menina Amanhã de Manhã)" e "Xiquexique" devem ser cantadas na apresentação.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste. Dom. (16), às 18h. Ingr.: a partir de R$ 60, em Sympla

ACADÊMICOS DO BAIXO AUGUSTA

O bloco, que homenageará Jorge Aragão no Carnaval 2025, realiza três ensaios abertos no espaço da Audio.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região oeste. Dom., a partir das 15h. Dias 2/2, 9/2, e 16/2. Grátis. Entrada por ordem de chegada. Não é necessária a retirada de ingressos

ARIANU SUASSUNA E ABACAXI DE IRARÁ

O bloco em homenagem ao escritor paraibano Ariano Suassuna se junta ao Abacaxi de Irará, que celebra o cantor e compositor Tom Zé, na cervejaria para aproveitar o Carnaval de 2025.

Cervejaria Tarantino - r. Miguel Nelson Bechara, 316, Jardim Pereira Leite, região norte. Dom. (9), das 15h às 23h. Ingr.: a partir de R$ 30 (primeiro lote), em Sympla

BACO DO PARANGOLÉ

Além do show principal, o esquenta do feriado de Carnaval conta com a presença do DJ Lebre para agitar os foliões antes e depois da apresentação do bloco.

Greta Galpão - r. Pedro Soares de Almeida, 104, Vila Anglo Brasileira, região oeste. Sáb. (8), das 15h às 22h. Ingr.: a partir de R$ 30 (quarto lote), em Sympla

BLOCOS 77 E CÓLERA

O bloco 77, junto com a banda Cólera, leva um pouco de punk para animar o Carnaval no Cine Joia.

Cine Joia - pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, região central. Sáb. (22), às 20h. Ingr.: R$ 40, em cinejoia.byinti.com

CARNAVAL JAMAICANO

O evento de cultura carnavalesca jamaicana reúne os blocos Jah É, Skaravana e Kaya na Gandaia. Além deles, DJs como Cultive Dub, Ajami Selecta e Selectah Vinnie também fazem parte da programação.

Cervejaria Tarantino - r. Miguel Nelson Bechara, 316, Jardim Pereira Leite, região norte. Sáb. (8), das 16h às 23h. Ingr.: a partir de R$ 40 (segundo lote), em Sympla

CASA COMIGO

Dá continuidade aos seus ensaios no bar Lote. No dia 8, o evento conta com a presença do trio Pagoterapia e do DJ Dieguito Reis. Já no dia 15, é a vez da DJ Guina e da cantora Nadyne Camargo animarem o público ao lado do bloco. Com o tema "Carnaval 90", o grupo também realiza no dia 22 seu desfile que homenageia os anos 1990. A concentração está marcada para às 11h, com a saída do trio às 12h. A programação se estende até às 16h. O conjunto musical Tchakabum, o cantor Salgadinho e o Baile da DZ7 são as atrações confirmadas no evento.

Lote - r. Padre João Gonçalves, 80, Pinheiros, região oeste. Sáb., a partir das 16h. Dias 8/2 e 15/2. Grátis, com retirada de ingressos em casacomigo90.com.br

Av. Henrique Schauman, s/n°, Pinheiros, região oeste. Sáb. (22), a partir das 22h. Grátis

CONFRARIA DO PASMADO

O bloco da Vila Madalena celebra seu aniversário na Casa Natura Musical. Além de músicas como "Me dá um beijo impresso", "Plutão" e "O mundo não vai acabar", a Confraria terá em seu repertório diversos estilos de música brasileira.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste. Sáb. (8), às 22h. Ingr.: a partir de R$ 100 (ingresso solidário mediante doação de um quilo de alimento não perecível), em Sympla

CORNUCÓPIA DESVAIRADA E FANFARRA MANADA

Os blocos festejam juntos e animam os foliões no espaço da cervejaria.

Cervejaria Tarantino - r. Miguel Nelson Bechara, 316, Jardim Pereira Leite, região norte. Sáb. (15), das 16h às 23h59. Ingr.: a partir de R$ 30 (primeiro lote), em Sympla

FILHOS DE GIL E BENJORES

Os dois blocos, conhecidos por celebrarem os músicos brasileros Gilberto Gil e Jorge Ben Jor, agitam o pré-Carnaval paulistano.

Cervejaria Tarantino - r. Miguel Nelson Bechara, 316, Jardim Pereira Leite, região norte. Sáb. (1°), das 16h às 23h59. Ingr,: a partir de R$ 40 (segundo lote), em Sympla

FORROZIN

O bloco comandado pela cantora Mariana Aydar tem em seu repertório gêneros como forró, axé e arrocha. Já recebeu artistas brasileiros como Gilberto Gil, Anastácia e Criolo.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste. Qui. (6), às 22h. Ingr.: a partir de R$ 90, em Sympla

PAGU

O bloco que surgiu em outubro de 2016 irá realizar um ensaio aberto, com uma bateria formada por 130 mulheres. Uma das marcas do grupo é a celebração da luta e da liberdade individual das mulheres.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste. Sáb. (1°), às 21h. Ingr.: a partir de R$ 100, em Sympla

RITALEENA

Com o tema "Rita Infinita - Para pintar o teu nome no céu", o bloco celebra os seus 10 anos de existência.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste. Sex. (7), às 22h. Ingr.: a partir de R$ 90, em Sympla

MARÇO

CASA COMIGO

No sábado de Carnaval, os foliões são animados pelo bloco no espaço de estilo praiano do bar.

Lar Mar - r. João Moura, 613, Pinheiro, região oeste. Sáb. (1°), a partir das 14h. Ingr.: R$ 80, em Ingresse

SAMBA ROCK & SERPENTINA

O bloco realiza apresentação e cortejo no domingo de Carnaval. A concentração tem início às 10h, e a dispersão, às 15h.

Boteco da Dona Tati - r. Conselheiro Brotero, 506, Barra Funda, região oeste. Dom. (2), a partir das 10h. Grátis