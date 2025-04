Copacabana Palace deslocou diplomatas dos Brics para hospedar Lady Gaga

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a chegada de Lady Gaga no Rio de Janeiro, o hotel Copacabana Palace teve de se dividir entre a estadia da popstar e a de diplomatas que estão na capital fluminense para participar de reunião do Brics no Palácio do Itamaraty.

O hotel, segundo o jornal O Globo, teve de organizar o compartilhamento entre todos os seus hóspedes ilustres, dividindo andares, além de planejar saídas estratégicas e segurança reforçada.

Gaga chegou ao RJ na manhã desta terça-feira (29). Com muita discrição, a popstar chegou no Galeão e foi direto ao Copacabana Palace, conseguindo driblar a multidão de fãs que a esperava, tanto no aeroporto como na frente do hotel.

No Palace, Lady Gaga tem um andar inteiro, além de cinco salões do hotel e uma saída própria. A popstar está hospedada no andar mais luxuoso do hotel, o 6º, onde ficam as suítes presidenciais de luxo e a famosa piscina preta, além disso, ela tem salões reservados no Palace para os ensaios do show.

Os diplomatas foram mudados para o andar de baixo. Os representantes internacionais dos Brics foram mudados para o 5º andar, chamado de andar executivo, com a presença da Mother Monster no hotel.

Lady Gaga se apresenta neste sábado (3). Como parte do projeto Todo Mundo no Rio, a popstar fará o maior show de sua carreira - com previsão de 1,6 milhões de pessoas - nas areias de Copacabana.