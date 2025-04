Em remissão do câncer, Simony fala sobre cicatrizes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Simony, 48, relembrou os desafios que enfrentou após descobrir um câncer no intestino — diagnosticado em 2022 —, o qual está em remissão há quase dois anos.

Em uma publicação feita no Instagram, a cantora refletiu ao compartilhar algumas fotos de sua jornada contra a doença. "Comecei essa semana de exames pelo Dr. Sérgio, meu urologista querido, que sempre me recebe com um sorriso e me diz: 'A cada exame, me surpreendo mais'".

Ao receber as palavras positivas do médico, Simony celebrou: "Palavras que me abraçam por dentro, porque quem passa por isso sabe cada exame vem carregado de medo, de ansiedade, de um silêncio interno que só quem já enfrentou o câncer entende. Mas também vem cheio de fé".

A cantora ainda comentou sobre a cicatriz que apareceu no local em que estava o tumor. "Sim, eu tenho uma cicatriz. E ela não me lembra a dor — ela me lembra a vitória", garantiu.

Simony também detalhou o processo que enfrentou para chegar na remissão da doença. "Essa caminhada não foi fácil. Teve rádio, teve químio, teve imunoterapia. Teve dias em que meu corpo queria parar, mas minha alma insistia em seguir. E eu segui. Segui o protocolo direitinho, com disciplina, com esperança, com fé. Porque quando a gente une Deus, a medicina e o amor, o impossível se curva".

Após agradecer todos os profissionais envolvidos em seu tratamento, ela acrescentou: "Deus nunca saiu do meu lado. Fé, ciência e coragem me trouxeram até aqui. Um dia de cada vez e sempre com gratidão! Em junho faço 2 anos em REMISSÃO".