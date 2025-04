Lembra dele? Ator de 'Batman' trocou carreira na atuação para ser pizzaiolo

"Na carreira de qualquer ator, há altos e baixos; é como jogar roleta-russa. Você nunca sabe quando vai levar um tiro. É muito difícil se manter no auge por muito tempo; poucos conseguem. Mas não estou reclamando; acho que tive sorte de conseguir me reinventar aos 40 anos com uma série de TV de sucesso como NCIS: Los Angeles", disse Chris O'Donnell.

Em 1992, em meio ao sucesso de "Perfume de Mulher", o ator abriu seu próprio restaurante na Califórnia, o Pizzana. O restaurante surgiu de uma parceria com o chef italiano Daniel Uditi. Atualmente, são sete filiais entre os estados da Califórnia e do Texas.

O ator disse que "o momento mais difícil de sua vida" aconteceu após o lançamento de "Batman Eternamente". "Não importava para onde eu fosse, todos sabiam quem eu era. Naquela época, me ofereciam filmes comerciais de grande orçamento, mas decidi levar minha carreira para outro caminho. Coloquei um freio porque sabia que, se continuasse assim, acabaria muito mal e eu provavelmente não teria me casado", disse ao site La Verdad.

Mas foi a atuação no clássico "Perfume de Mulher" (1992) que fez a carreira deslanchar. O'Donnel atuou com Al Pacino e foi indicado ao Globo de Ouro como melhor ator coadjuvante.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.