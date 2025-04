Veja como chegar e o que levar ao show de Lady Gaga em Copacabana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lady Gaga sobe ao palco na praia de Copacabana, na zona sul da capital fluminense, neste sábado (3), com o espetáculo "Mayhem on the Beach". A apresentação da cantora é a primeira atração de um projeto de quatro anos, nomeado "Todo Mundo no Rio", que trará um atração internacional por ano.

O show gratuito marca a volta da americana ao Brasil, que tocou no Rio em 2012 com a turnê de "Born This Way Ball". Em 2017, a artista estava escalada como atração principal do Rock in Rio, mas cancelou a viagem por problemas de saúde.

A compositora, voz de hits como "Bad Romance", "Poker Face", "Born This Way" e "Judas", deve apresentar o mesmo show feito no Coachella -festival que aconteceu nos Estados Unidos em abril–, afirma a produtora Bonus Track. Em uma das performances mais grandiosas de sua carreira, Gaga se apresentou em uma megaestrutura com objetos cenográficos, entre esqueletos e fantasias de monstros, além de dezenas de bailarinos.

Montado em frente ao Copacabana Palace, o palco tem 1.260 m² e está a 2,2 m da areia.

Haverá setores VIP, mas fãs podem se posicionar nas grades laterais ou a partir na área destinada ao público geral, que fica a partir da altura da rua Rodolfo Dantas e vai até a altura da avenida Princesa Isabel. As informações foram levantadas com dados da RioTur e da produção do evento e checadas no local pela reportagem da Folha no Rio de Janeiro.

A estrutura conta com 16 torres de lâmpadas LED distribuídas pela orla -da frente do palco até a av. Princesa Isabel. Cada telão tem nove metros de altura. Segundo a RioTur, o público esperado é de 1,6 milhão de pessoas.

O acesso à praia acontece de acordo com a lotação das áreas mais próximas ao palco. À medida que esses espaços atingirem a capacidade, as entradas em vias próximas passam a ser bloqueadas pelas equipes de segurança. Com isso, os fãs são orientados a ingressar no evento por ruas mais afastadas, que oferecem maior fluidez no deslocamento. A Polícia Militar foi questionada sobre quais serão as ruas de acesso ao evento, mas não respondeu até o momento.

A seguir, conheça quais são as alternativas de transporte para chegar à Copacabana. Veja também quais objetos não podem ser levados por fãs aos shows.

EM QUAL HORÁRIO ACONTECE A APRESENTAÇÃO DA LADY GAGA?

A programação terá início às 17h30 com apresentações de DJs convidados, que ainda não foram divulgados. Lady Gaga sobe ao palco às 21h45. Veja a agenda:

- 17h30: DJ pré-show

- 19h30 DJ pré-show

- 21h45: Lady Gaga

- 0h15: DJ pós-show

COMO CHEGAR AO SHOW?

**BRT**

A Transoeste (linhas 11 e 22), a Transcarioca (linha 38), a Transolímpica (linha 51) e a Transbrasil (linhas 60 e 80) terão horários estendidos e funcionarão 24h. A conexão BRT, com os ônibus alimentadores, também funcionará 24h em todas as linhas.

**Metrô**

Haverá operação especial com as três estações de metrô em Copacabana, que fazem parte da linha 1: Siqueira Campos, Cantagalo e Cardeal Arcoverde. Elas estarão abertas durante 24h, de sábado para domingo.

Para ir ao show, o embarque pode ser feito em qualquer estação. A Cardeal Arcoverde fica aberta somente para desembarque, das 16h às 22h. Após as 0h, todas as estações do metrô, exceto as de Copacabana, funcionam apenas para desembarque.

Na volta, os fãs podem utilizar as estações Siqueira Campos, Cantagalo e Cardeal Arcoverde, abertas 24h. A recomendação das autoridades é ir até a Siqueira Campos, que possui dois acessos, maior capacidade para embarque, mais validadores e bilheteria ativa. Não haverá venda de tíquetes na Cardeal Arcoverde.

Os passageiros podem inserir créditos no cartão Giro pelo site ou aplicativo, além de usar o pagamento por aproximação, com cartões ou dispositivos habilitados com tecnologia NFC, direto na catraca na hora do embarque, ou o Riocard. Cada passagem custa R$ 7,90

**Ônibus**

Assim como no Réveillon, o principal ponto de embarque é o terminal Enseada de Botafogo (avenida das Nações Unidas, próximo ao Botafogo Praia Shopping). Entre às 19h30, do dia 3, e às 4h da manhã, do dia 4, o terminal concentra todos os embarques, fluxos e destinos. De lá saem linhas regulares de ônibus com destino à zona sul -incluindo Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá- e à zona norte -com direção à Tijuca e ao Méier.

Nesse período, algumas linhas também vão operar de forma especial, com partidas e chegadas no terminal de Botafogo. São elas: 100 (Central do Brasil), 167 (Terminal Gentileza), 483 (Penha) e 492 (Bancários).

Também dá para escolher os pontos de ônibus regulares na praia de Botafogo. Por lá, passam as linhas 309 (Terminal Alvorada), 550 (Cidade de Deus), 553 (Recreio), 554 (Vargem Grande), 410 (Saens Peña), 426 (Usina), 433 (Vila Isabel), 457 (Abolição) e 474 (Méier).

**Trens (SuperVia)**

A estação Central do Brasil será reaberta à 0h. No ramal Santa Cruz, os trens saem à 1h, às 2h, às 3h e às 4h30. No Saracuruna, as partidas acontecem à 0h45, à 1h45, às 2h45 e às 4h. No Japeri, os horários previstos são à 0h30, à 1h30, às 2h30 e às 4h. O bilhete é R$ 7,60.

**VLT**

A linha 1 fica disponível 24h. O trecho entre o terminal Gentileza e a Central do Brasil funciona de forma contínua das 23h, de sábado, até às 5h, de domingo, com intervalos de 20 minutos.

São aceitos os cartões RioCard e Jaé, que podem ser comprados ou recarregados nas paradas e estações. A dica é colocar créditos com antecedência. Cada passagem custa R$ 4,70.

QUAIS SÃO AS VIAS BLOQUEADAS?

A interdição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) começa à 0h, de sexta para sábado, com a proibição de ônibus fretados no bairro –em trânsito ou estacionados. Esses veículos também não podem permanecer em bairros vizinhos, como Botafogo (incluindo o Morro do Pasmado), Ipanema, Lagoa e Urca.

No sábado, a partir das 7h, há a interdição total da avenida Atlântica, incluindo a pista junto aos prédios e as ruas de acesso à orla. A partir das 18h, o acesso de veículos particulares está proibido, sendo permitida somente a entrada de ônibus e táxis. Após as 19h30, ônibus e táxis não poderão entrar no bairro.

A liberação dos bloqueios externos começa no domingo, às 4h da manhã. A avenida Atlântica segue fechada para tráfego até às 6h.

ONDE ESTACIONAR?

A Prefeitura proíbe o estacionamento de veículos nas principais vias do bairro, a partir de sexta. 3.000 vagas serão bloqueadas, com fiscalização de agentes. Os bairros Botafogo e Ipanema são alternativas próximas à região.

FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS AQUÁTICOS

A Marinha faz inspeções prévias nas embarcações de esporte e recreio, de transporte de passageiros e de turismo náutico até sexta (2). Na capital, a fiscalização acontece na sede da Capitania dos Portos (CPRJ), no Iate Clube, na Marina da Glória e na Bella Marina Clube Naval Charitas. O cronograma completo está disponível no site.

As embarcações aprovadas recebem o adesivo passe livre, que dá acesso à área de interdição marítima na praia de Copacabana. No sábado (3), os condutores são testados com bafômetro. Também há checagem da quantidade de passageiros para cumprimento da lotação máxima permitida e de equipamentos de segurança.

O QUE POSSO LEVAR?

Garrafas de água, alimentos e medicações de uso contínuo. Não se esqueça de levar um documento de identificação e anotar o telefone de um contato de emergência.

QUAIS SÃO OS ITENS PROIBIDOS?

Não será permitida a entrada de objetos cortantes, guarda-chuvas, produtos inflamáveis e garrafas de vidro. Um cinturão de segurança com 18 pontos de bloqueio e revista será montado do Leme até o Posto 6. As três estações de metrô de Copacabana -Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo-, também terão revistas com detectores de metal.

EXISTEM ÁREAS PCD?

Sim, há dois espaços exclusivos para pessoas com deficiência e acompanhantes. O setor A fica em frente ao Copacabana Palace e comporta até 80 pessoas. Já o setor B, que recebe até 70 pessoas, está um pouco mais afastado e fica na altura da rua Duviver.

Para acessar às áreas PCD, é preciso apresentar um documento que comprove a deficiência e de identificação com foto. A entrada acontece por ordem de chegada e os espaços estão sujeitos a lotação.

COMO SE PROTEGER DO CALOR?

A dica é ingerir bastante água para se manter hidratado, além de usar protetor solar, óculos de sol e chapéus ou bonés. Vale escolher roupas frescas e que não retenham muito calor. Na alimentação, prefira frutas e refeições leves. Lembre-se que é permitido levar garrafas de água.

E SE CHOVER?

A alternativa é levar capas de chuva ou comprá-las na praia, já que guarda-chuvas são barrados na entrada do evento. Mas, atenção: nos arredores do evento, o preço pode ser salgado.

Botas ou galochas também são sugestões para escapar dos alagamentos nas vias ao redor, além de zip locks e bolsas impermeáveis para proteger documentos, dinheiro e celulares.

ONDE POSSO ASSISTIR AO SHOW?

O espetáculo será transmitido na TV Globo, no Multishow e no Globoplay com atraso de oito a dez minutos.