Arlindo Cruz é internado em CTI no Rio de Janeiro

Informação foi confirmada nas redes sociais do cantor em um comunicado divulgado na noite desta terça-feira (29). "Devido à sua condição de saúde já delicada, o caso inspira cuidados redobrados, sendo acompanhado de perto por sua equipe médica", diz a equipe do cantor.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arlindo Cruz, 66, está internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro.

