O que diz e por que é tão polêmica a Lei Rouanet, criticada por Bolsonaro

Sem citar Torres e o filme, Bolsonaro sugeriu que o governo Lula tem priorizado recursos para a Lei Rouanet em detrimento de investimentos na infraestrutura do país. Em seu perfil no X, o ex-presidente repostou um vídeo de dezembro passado em que um homem reclama da "indústria das balsas" em Goiânia para então falar da Rouanet.

Proposta precisa estar de acordo com o Ministério da Cultura. Somente após a autorização do governo federal para essa captação é que as produtoras envolvidas podem, então, buscar empresas dispostas a financiar e se envolver em seus projetos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Criticada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após a premiação de Fernanda Torres, a Lei Rouanet —que não foi usada em "Ainda Estou Aqui"— é um dispositivo federal de incentivo a cultura no Brasil que funciona através do incentivo fiscal de Imposto de Renda.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.