The Town anuncia 'The Tower Experience', espaço inédito e com dragão gigante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival The Town anunciou um novo espaço em sua edição de 2025. Revelado nesta quinta-feira (8), o "The Tower Experience" é uma experiência que promete transportar o público para uma fábula contemporânea por meio de um espetáculo de alta cenografia.

A área contará com a participação de mais de 115 artistas, incluindo músicos da Orquestra Sinfônica Heliópolis, um grupo de balé dirigido pela coreógrafa Mariana Barros e os DJs Victor Lou, Cat Dealers, Dubdogz, Liu, ANNA e GBR, além de um amplo coral de vozes.

O espaço traz um palco que será responsável pela música ao final de cada dia do evento, logo após o encerramento do palco principal, o palco Skyline.

"Desde o início da nossa jornada, em 1985, o compromisso sempre foi o mesmo: transformar grandes sonhos em realidade. E um desses sonhos foi criar o 'The Tower', uma experiência que vai além da música, que envolve todos os sentidos e nos conecta de uma maneira única. É a manifestação de um sonho de trazer um espaço onde as emoções, a arte, a música, a dança, embalado por elementos como o ar, o fogo e a água convergem, fazendo-nos perceber que o mundo pode ser melhor", diz Roberto Medina, presidente da organizadora do evento, a Rock World, também responsável pelo Rock in Rio.

A nova área traz uma trama que gira em torno de Drahan, espécie de dragão ancestral que nasceu em um mundo sombrio e busca sobreviver à repressão nas terras arrasadas por onde voa. Durante uma de suas peregrinações, ele acaba sendo atraído por um som único e encontra a "The Tower".

Dono de uma luz muito forte, o espaço teria permitido ao dragão se reconectar com a vida e o fogo, e se tornou seu verdadeiro lar. A abertura da área contará com uma trilha sonora inédita, composta pelo músico Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World.

Os DJs serão os principais responsáveis pela programação musical da "The Tower". A noite do dia 6 de setembro fica à cargo de Victor Lou e GBR. No dia seguinte, quem se apresenta é o duo Cat Dealers. Já no dias 12 e 13, quem sobe ao palco são os DJs Dubdoz e Liu, respectivamente.

O encerramento fica por conta da DJ ANNA e toda a programação contará com o apoio dos demais artistas, caracterizados em figurinos exclusivos e pensados para a história de Drahan. Um animatrônico do personagem, com 15 metros de comprimento, estará no topo da torre que compõe o palco e um grande telão de LED será responsável pelos demais elementos da história de fantasia.

O The Town acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. A venda geral de ingressos tem início no próximo dia 27 de maio, a partir do 12h.