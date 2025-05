Miley Cyrus chama incêndio que destruiu sua casa há sete anos de 'maior bênção' da vida

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Miley Cyrus foi uma das centenas de pessoas que perderam seus imóveis em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos, durante os incêndios de 2018. A intérprete de "Flowers" teve sua mansão -com quatro suítes, sala de estar, sala de jantar, dependências completas e piscina- totalmente destruída. Sete anos depois, ela surpreendeu os fãs ao revelar que o incêndio foi "a maior bênção" de sua vida.

A declaração foi feita nesta terça-feira (6), durante uma entrevista de divulgação de seu próximo álbum de estúdio, "Something Beautiful". Segundo o jornal Daily Mail, Miley argumentou que, em certos momentos, é necessário recomeçar: "Quando minha casa pegou fogo, foi a maior bênção da minha vida. Perder tudo e poder reconstruir, escolher tudo com um propósito -inclusive as pessoas na minha vida", disse ela.

Cyrus não estava em casa no momento do incêndio, pois participava das filmagens da quinta temporada da série "Black Mirror", na África do Sul, e só teve danos materiais. Ela morava na propriedade com o ator australiano Liam Hemsworth. Os dois estavam juntos desde 2009 e decidiram se casar em dezembro de 2018, logo após os incêndios florestais na Califórnia.

O casamento durou cerca de um ano e meio. O casal se separou em agosto de 2019, e o divórcio foi finalizado em janeiro de 2020. Em 2022, Miley trouxe um casal gay ao palco do festival Lollapalooza para que eles pudessem fazer o pedido de casamento. "Querido, espero que seu casamento seja melhor que o meu", disse a artista em tom de brincadeira. "O meu foi um desastre do c."

Ela agora comentou de forma sutil o assunto. "Quando minha casa pegou fogo, muitos dos meus relacionamentos também queimaram. Isso me trouxe uma certa magia e me fez sentir muita gratidão. Eu diria à minha versão mais jovem para aproveitar esses momentos sombrios, porque são eles que te levam até a luz", concluiu.