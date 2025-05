Djonga diz sentir 'uma onda diferente' ao ver pessoas negras celebrando suas vitórias

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Conhecido por letras que criticam a marginalização de negros e reivindicam uma sociedade mais justa, o rapper mineiro Djonga foi uma das atrações do 8º Prêmio Sim à Igualdade Racial, realizado pelo ID_BR (Instituto Igualdades do Brasil) na noite de quarta-feira (7), no Rio de Janeiro.

Convidado a tirar fotos, dar entrevistas e conversar com fãs durante o momento de entrada do evento, o artista falou sobre a sensação de estar em uma festa que celebra a negritude.

"Somos essa galera que as pessoas estão acostumadas a retratar como 'a galera do sofrimento', que sofreu e apanha. Mas hoje eu chego aqui e sinto uma alegria diferente, porque estou vendo uma pessoa que talvez até tenha sofrido muito na vida, muito provavelmente sofreu discriminação [racial], mas que também é vencedor, sacou?", disse à reportagem.

O artista apontou ao redor e citou a beleza de convidados e personalidades presentes na premiação. "Todo mundo tá abraçando quem ama, tá de mão dada com quem ama, tá no momento de celebração. Então, assim, é uma onda totalmente diferente, totalmente nossa", afirmou.

De acordo com ele, sua interação com fãs e colegas foi mais afetuosa do que outros eventos de que participa. "Muitas vezes as pessoas ficam numa postura de 'será que eu chego perto dele para dar um abraço?'. Aqui a gente quer deixar o sentimento sair. É outra parada, de semelhança. Isso é o certo", comparou.

A cerimônia do 8º Prêmio Sim à Igualdade Racial será exibida no próximo dia 25, após o Fantástico, na Globo.