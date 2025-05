Scherbi's acerta no cookie de chocolate com cupuaçu, mas preço não compensa o hype

Também é popular o cookie de doce de leite com missô e gergelim. A cobertura fica concentrada no meio e parte gruda no saquinho. Em volta, grãos de gergelim branco e preto tostados trazem um sabor inusitado à sobremesa, e combinam com o toque de laranja na massa. O missô mascara o doce de leite e seu gosto ácido e salgado é marcante -e divide opiniões. Neste caso, não é um ingrediente que buscaria num cookie.

Outro leva massa de cacau com gotas de chocolate branco e ao leite e pedaços de cupuaçu. A massa, mais crocante, é perfumada com o cupuaçu, que traz um contraste azedinho. É o mais pedido e o mais interessante.

