Netflix cria competição real baseada em 'Round 6' com prêmio de R$ 1 milhão

Inscrições: Grátis, de 5 a 7 de dezembro no site do evento.

As inscrições são online e começam nesta quinta-feira (5). Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos, residentes na capital paulista, disponíveis para o evento no dia 14 de dezembro, e que atendam às condições de saúde para participar fisicamente das atividades, que exigem esforço moderado a extremo.

O desafio presencial será no parque Villa Lobos, em São Paulo, no dia 14 de dezembro. Os participantes enfrentarão algumas das provas emblemáticas da série, como "Batatinha frita 1, 2, 3", com direito uma réplica da boneca Young Hee com sensor de movimento.

