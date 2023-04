'Me dá um fogo, uma vitalidade', diz Marco Nanini ao detalhar casamento aberto

O encontro com o músico Renato Russo fez parte da luta contra o álcool. "Foi uma surpresa tão agradável", relata Nanini. "Eu não sabia quem era Renato Russo, eu não sabia qual era a banda dele." Segundo o ator, após conhecê-lo, os dois se deram bem e começaram a se encontrar frequentemente. "Um dia, eu estava bebendo com ele, já na quarta caipirinha, e falei 'não estou mais aguentando isso'".

Nanini explica que ele e Libonati moram em casas vizinhas e há uma passagem entre os muros para que eles e os cachorros possam passar de uma casa para a outra. "Ele tem as companheiras dele, eu tenho as minhas. Nunca isso foi problema, nem quando a gente começou, nem quando começou a chama do início. A gente tinha essa cláusula."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Marco Nanini, 75, e o produtor Fernando Libonati estão juntos há 36 anos. Em entrevista ao Conversa com Bial (Globo) desta quinta (6), Nanini deu detalhes sobre a dinâmica do relacionamento: disse que os dois têm outros companheiros, que isso nunca foi um problema e que é um casamento feliz. "Nós temos uma união estável. Somos grandes amigos", conta.

