   Compartilhe este texto
Nilton Lins

José Loreto assume namoro com atriz de 'Vale Tudo'

Por Folha de São Paulo

11/10/2025 22h45 — em
Arte e Cultura


Foto: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Loreto, 41, assumiu romance com a atriz Fernanda Marques, 30.

Foto: Reprodução/InstagramLoreto postou fotos ao lado de Marques em Caraíva (BA). Nos registros, o casal surge de mãos dadas, além de um vídeo em clima de romance.

Na legenda, o ator exaltou a vida. "A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender a arte", escreveu.

Fernanda e José se conheceram durante as gravações do filme "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?", sobre a vida do cantor Chorão. Na cinebiografia, Loreto interpreta o vocalista da banda Charlie Brown Jr., enquanto Marques dá vida a Graziela Gonçalves, ex-esposa do músico, com quem ele foi casado entre 2003 e 2011.

Foto: Reprodução/InstagramOs dois haviam sido vistos aos beijos no mês passado, no The Town, em São Paulo. Entretanto, eles ainda não tinham assumido publicamente a relação.

Fernanda começou a carreira como modelo e em comerciais de TV. Aos 14 anos entrou para o teatro e seguiu carreira como atriz.

Marques estreou na TV na série "A Fórmula" (2017) na Globo. Na emissora, ela também participou de "Onde Nascem os Fortes" (2017).

Seu primeiro personagem de destaque foi Cecília, na novela "Um Lugar ao Sol" (2021). Ela também esteve no remake de "Vale Tudo" com a personagem Vera, contratada por Marco Aurélio (Alexandre Nero) para seduzir o filho dele, Tiago (Pedro Waddington), no começo da trama.

No ano passado, Marques esteve no elenco de "Beleza Fatal". A novela foi lançada no streaming da Max e virou um sucesso. Ela também estará na segunda temporada da série "Colônia", do Canal Brasil.

Bastidores da Política - OAB escolhe o lado do atraso Bastidores da Política
OAB escolhe o lado do atraso

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

+ Arte e Cultura


11/10/2025

Wagner Moura revela motivo de não fazer novelas desde 2007: 'É muito tempo'

11/10/2025

'O Agente Secreto' está entre favoritos ao Oscar da revista The Hollywood Reporter

11/10/2025

Diane Keaton virou ícone fashion com 'estilo agênero' que desafiou padrões

11/10/2025

Virginia Fonseca diz que deu segunda chance para Vini Jr: 'Estamos conversando'

11/10/2025

Copacabana Palace nega propaganda negativa e brinca com morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

11/10/2025

Morre Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar, aos 79 anos

11/10/2025

Domithila Cattete fala sobre legado de 'Pssica' em sua vida: 'Recebi feedbacks até em mandarim'

11/10/2025

Sei que estava horrível, diz Bruna Griphao sobre o vestido que usou em casamento

11/10/2025

Mulher traída viraliza ao se 'vingar' jogando sete quilos de glitter no carro do ex

11/10/2025

Franciny Ehlke se casa hoje com bilionário Tony Maleh na Itália

11/10/2025

Cantor argentino é assassinado na Cidade do México

11/10/2025

Festival do Rio termina após 'O Agente Secreto' e seleção parruda sobre a vida LGBT+

11/10/2025

Casa onde Jacqueline e John Kennedy moraram antes da presidência está à venda

11/10/2025

Festival Sesc Jazz reúne 27 artistas em shows do gênero em São Paulo

11/10/2025

Maira Cardi atualiza estado de saúde de Thiago Nigro após cirurgia

11/10/2025

Debora Bloco reúne fãs de 'Vale Tudo' nas ruas do Rio e celebra personagens da novela

11/10/2025

Angelina Jolie relata divórcio 'traumático' de Brad Pitt e fala em dificuldades financeiras

11/10/2025

TV Aparecida investe em dramaturgia e escala Isabel Fillardis para representar Nossa Senhora

11/10/2025

Débora Bloch destaca o empoderamento de Odete Roitman no remake de Vale Tudo

11/10/2025

'O Último Episódio' é delicado conto juvenil que retrata a periferia

11/10/2025

Querem nos deixar limitados ao identitarismo, diz Itamar Vieira Junior, com novo livro

11/10/2025

Programação da TV aberta neste domingo (12)

10/10/2025

Sônia Andrade, pioneira da videoarte no Brasil, é revista em série de obras históricas

10/10/2025

Barrada de festa em A Fazenda 17, Yoná molha roupas de cama dos peões

10/10/2025

Lexa se casa no Rio com a presença de famosos

10/10/2025

MC Carol desabafa nas redes após ataques de ódio

10/10/2025

Ex-galã da Globo participa de ato pela anistia e acusa esquerda por 8 de janeiro

10/10/2025

Kanye West não irá mais se apresentar no Autódromo de Interlagos, afirma produtora

10/10/2025

Victoria Beckham revela luta contra distúrbios alimentares em novo documentário


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!