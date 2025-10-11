Jovem que seguia para faculdade é atacado a marteladas por assaltante em Manaus





Manaus/AM - Um assaltante atacou um jovem, de 17 anos, que seguia para faculdade neste sábado (11), no bairro Mutirão, na Zona Norte de Manaus. O crime foi registrado por uma câmera de segurança da rua.

De acordo com a polícia, a vítima seguia pela Rua Ouricana, em frente a Igreja São Francisco de Assis, quando foi abordada por um criminoso em uma motocicleta. O assaltante exigiu o celular da vítima e após não receber o aparelho, desceu do veículo e a atacou.

O jovem correu para dentro do pátio da igreja, onde foi brutalmente atacado a marteladas pelo assaltante. Algumas pessoas que estavam na igreja no momento intervieram, fazendo o bandido correr.

As testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que encaminhou a vítima para um hospital. O jovem sofreu graves ferimentos na cabeça e levou 20 pontos.

Após o crime ser denunciado, policiais da Rocam realizaram uma varredura pelas redondezas e conseguiram localizar o criminoso. O suspeito foi preso e apresentado no 6º DIP.