Artistas brasileiros torcem por 'Ainda Estou Aqui'

Taís Araujo afirmou que Fernanda conquistou o respeito e a admiração do público pelo seu trabalho. "Obrigada Nada, por através do seu trabalho, nos afetar em tantos lugares. Te agradeço como mulher, como mãe, como brasileira e como atriz."

"Deusa! Te amamos! Todos reunidos hoje para ver você brilhar", escreveu Tata Werneck. "Nanda, você já ganhou! Levar o seu trabalho - também do Selton, da Bárbara Luz, da Valentina e de tantos atores maravilhosos- para outras partes do mundo já é um feito imenso", afirmou Patricia Pillar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.