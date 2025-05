Sequência de 'Premonição' e filme com The Weeknd chegam aos cinemas de SP

SÃO APULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta semana, a continuação da série de terror "Premonição 6: Laços de Sangue" chega aos cinemas com a trama de uma universitária que é constantemente atormentada por pesadelos sobre a morte de seus familiares.

Além dele, o filme nacional "Manas" também estreia, contando a história de Marcielle que confronta o padrão que rege a sua família e as mulheres de sua comunidade. O longa é baseado em histórias reais sobre garotas violentadas em casa e em balsas no Pará.

Veja abaixo as estreias do cinema nesta semana.

Animale

Animale. França, Bélgica e Arábia Saudita, 2024. Dir.: Emma Benestan. Com: Oulaya Amamra, Damien Rebattel e Vivien Rodriguez. 98 min. 16 anos

A jovem Nejma treina com determinação para conseguir vencer uma famosa e tradicional corrida de touros, dominada por homens, em Camargue, no sul da França. Seu desejo de vitória, porém, fica abalado quando descobre que jovens da comunidade em que vive estão sendo brutalmente mortos por um touro selvagem e violento que escapou e agora assombra a região.

O Bem Virá

Brasil, 2020. Dir.: Uilma Queiroz. 80 min. 10 anos

O documentário resgata a história de 13 mulheres que, em 1983, lutaram pelo direito à sobrevivência em meio a uma seca no sertão do Pajeú, em Pernambuco

Caiam as Rosas Brancas!

¡Caigan las Rosas Blancas!. Argentina, Brasil, Espanha, 2025. Dir.: Albertina Carri. Com: Carolina Alamino, Rocío Zuviría e Maru Marcet.122 min. 18 anos

Violeta é uma jovem cineasta que ganha destaque ao produzir um filme pornô lésbico amador com um grupo de amigas. O sucesso inesperado do projeto faz com que ela seja contratada para dirigir uma versão voltada ao grande público. Quando suas visões, que desafiam os sistemas de gênero tradicionais, entram em conflito com a nova proposta, ela decide fugir com sua equipe de Buenos Aires para São Paulo.

Detetive Chinatown: O Mistério de 1900

Tang Ren Jie Tan an 1900. China, 2025. Dir.: Sicheng Chen, Mo Dai. Com: Baoqiang Wang, Haoran Liu e Chow Yun-Fat. 135 min. Classificação indicativa não informada

No ano de 1900, a filha de Grant, um político conhecido por odiar imigrantes asiáticos, é assassinada em São Francisco, nos Estados Unidos. O principal suspeito da morte, por sua vez, é o filho de Bai Xuanling -um homem de grande influência no bairro chinês. Com a repercussão do crime, a população da cidade se revolta contra os chineses e passa a exigir o fechamento do distrito onde moram. Agora, Xuanling se associa ao jovem Qin Fu para descobrir o que realmente aconteceu.

Do Sul, a Vingança

Brasil, 2025. Dir.: Fabio Flecha. Com: Espedito Di Montebranco, Bruno Moser e Felipe Lourenço. 107 min. 16 anos

Lauriano é um escritor de true crime que se aventura pela fronteira entre Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia à procura de um tema para seu novo livro. Lá, ele se envolve em uma perigosa trama de vingança e corrupção, dominada pelo crime organizado, e descobre segredos de um misterioso personagem conhecido como Jacaré.

Em Rumo a uma Terra Desconhecida

Vers Un Pays Inconnu. Palestina, 2024. Dir.: Mahdi Fleifel. Com: Mahmood Bakr, Aram Sabbah e Angeliki Papoulia. 106 min. 16 anos

O drama traz a trajetória dos primos palestinos, Chatila e Reda, que estão refugiados em Atenas, na Grécia. Em busca de uma vida melhor, os dois juntam dinheiro para comprar passaportes falsos com o objetivo de recomeçar suas histórias na Alemanha. A concretização de tal desejo, no entanto, acaba exigindo mais do que eles imaginavam.

A Entrega

Brasil, 2025. Dir.: Fábio Faria. Com: Victor Pecoraro, Rayanne Morais e Matheus Dantas. 103 min. 12 anos

Três anos após perder a família em um acidente causado por um motorista alcoolizado, Vitor ainda sofre com o luto. Para não ceder ao desejo de vingança, ele se dedica ao trabalho e acaba envolvido em uma denúncia policial. Já Fabinho, um garoto com doença pulmonar, enfrenta os conflitos constantes entre os pais. De forma inesperada, os caminhos dos dois personagens se cruzam.

Além dos Holofotes

Hurry Up Tomorrow. EUA, 2025. Dir.: Trey Edward Shults. Com: The Weeknd, Jenna Ortega e Barry Keoghan. 105 min. 16 anos

Homônima do sexto álbum do cantor canadense The Weeknd, a mistura de suspense psicológico e drama narra a história de Abel Tesfaye (The Weeknd), um músico famoso que, durante uma crise de insônia, tem seu caminho cruzado com a estranha e enigmática Anima (Jenna Ortega). A partir desse encontro, o protagonista começa a questionar sua própria identidade e é arrastado para perto de um colapso mental.

Manas

Brasil e Portugal, 2024. Dir.: Marianna Brennand. Com: Jamilli Correa, Romulo Braga e Dira Paes. 106 min. 16 anos

Moradora da Ilha do Marajó, no Pará, Marcielle é uma garota ribeirinha de 13 anos que começa a perceber que seu futuro não lhe reserva muitas oportunidades. Cercada pela violência e descontente com a conformidade da mãe, a jovem é movida pelo exemplo de sua irmã mais velha, Claudinha, que partiu para longe, e decide confrontar o padrão que rege a sua família e as mulheres de sua comunidade.

Outro Francisco

Brasil, 2024. Dir.: Maria Margarita Hernandez Pascual. 74 min. 12 anos

O documentário traz a história de dois fotógrafos italianos que viajam até Canindé, uma pequena cidade no sertão do Ceará. Ali, a dupla tenta capturar momentos da segunda maior festa franciscana do mundo. Os moradores do local começam a questionar a abordagem artística e recortada que os europeus dão para o evento, de modo a defender que a fotografia também pode ser uma ferramenta de narrativa social e identidade.

Premonição 6: Laços de Sangue

Final Destination: Bloodlines. EUA, 2025. Dir.: Zach Lipovsky e Adam B. Stein. Com: Kaitlyn Santa Juana, Tony Todd e Brec Bassinger. 110 min. 18 anos

Nos anos 1960, Iris Campbell (Brec Bassinger e Gabrielle Rose) prevê um acontecimento e salva a vida de um grupo de pessoas. Décadas mais tarde, é a vez de sua neta, a universitária Stefanie (Kaitlyn Santa Juana), ser atormentada por pesadelos violentos sobre a morte de seus familiares. Agora, a jovem decide ir atrás da única pessoa que pode quebrar esse ciclo fatal e salvar sua família.

As Quatro Estações da Juventude

Brasil, 2024. Dir.: Essi Rafael Mongenot Leal. 99 min. 16 anos

Ao longo de uma década, o filme documental acompanha a trajetória de jovens universitários da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos). A narrativa se inicia com a aprovação dos estudantes no vestibular e se estende até os desafios enfrentados por eles para o ingresso ao mercado de trabalho, em meio a um cenário marcado por crises na educação.