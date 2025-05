Rico Melquiades critica diferença de tratamento entre ele e Virginia na CPI das Bets

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (14), a CPI das Bets ouviu o depoimento do influenciador digital e humorista Rico Melquiades. Durante a sessão, o influenciador reclamou da pressão feita pelos senadores e comparou o tratamento com o dado a Virginia Fonseca, que foi ouvida no Senado na terça-feira (13).

"Vocês estão me deixando desconfortável. Eu sinto que vocês estão me pressionando muito. Estou sentindo um tratamento muito diferente. Ontem era risada, era selfie", afirmou. Ele também destacou que, no final da sessão anterior, houve pedidos de fotos e pessoas seguindo a influenciadora no Instagram.

A senadora Soraya Thronicke (Podemos/MS), relatora da CPI, respondeu ao influenciador com uma ironia. "Eu vou seguir você hoje", afirmou. Ela também esclareceu que não seguia Virginia antes do depoimento e que foi a influenciadora quem pediu para tirar uma foto.

A situação ocorreu logo após Soraya solicitar que Rico demonstrasse o funcionamento de um jogo de apostas na frente dela e transferisse o valor para a conta bancária dele. Ele chegou a realizar os pedidos durante a sessão.

O humorista é o segundo influenciador a ser ouvido pelos senadores na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os serviços de jogos de aposta online. Atualmente, ele tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram.

Nascido em Maceió (AL), Luiz Ricardo Melquiades, mais conhecido como Rico Melquiades, participou do De Férias com o Ex 7, da MTV, e foi campeão de A Fazenda 13, na Record. Durante as participações nos reality shows, ele protagonizou várias discussões e ganhou a fama de "barraqueiro".

Em A Fazenda, Rico causou uma confusão generalizada ao jogar fora o pó de café da casa. Ele discutiu com Dynho Alves, atual companheiro de MC Mirella, e a confusão quase resultou em agressão entre os dois. Com o bordão "calada vence" na boca do público, ele foi o campeão da temporada com 77,47% dos votos e recebeu um prêmio de R$ 1,5 milhão.

Em janeiro deste ano, Rico foi alvo de uma operação chamada Game Over 2. O influenciador teve contas bloqueadas e celulares apreendidos. A ação, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas, e também visa investigar jogos de apostas digitais.