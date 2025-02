Unidades Móveis de Saúde da Mulher atendem em novos endereços na zona Norte e Sul

Manaus/AM - As Unidades Móveis de Saúde da Mulher passam a atender as usuárias das zonas Norte e Sul da capital em novos endereços, respectivamente nos bairros Cidade Nova e Santa Luzia, a partir desta segunda-feira (10).

As demais estruturas do serviço, gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), mantêm os atendimentos em suas bases atuais, ao longo da próxima semana, nos bairros Santo Antônio, na zona Oeste; São José Operário, na zona Leste; e Tarumã-Mirim, na zona rural.

As unidades móveis funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive pontos facultativos da administração municipal, das 7h às 17h. “O atendimento ocorre por ordem de chegada das usuárias, que devem apresentar o documento oficial de identidade e cartão do SUS para acesso aos serviços”, orienta a secretária.

As estruturas móveis ofertam consultas médicas e de enfermagem, mamografia, ultrassonografia, exame preventivo do câncer do colo do útero, consulta inicial do pré-natal, vacinação, testes rápidos para gravidez e para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, e dispensação de medicamentos da farmácia básica.

Endereços das Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa

Zona Norte

Avenida Guaranás, 75, próximo ao lanche Changa – Cidade Nova

10 a 21/2

Zona Sul

Rua Guanabara, s/nº, praça Guanabara, em frente à escola municipal José Tavares de Macedo – Santa Luzia

10 a 28/2

Zona Leste

Rua Barreirinha, s/nº, em frente ao Centro de Convivência da Família e do Idoso Prefeito José Fernandes – São José Operário

3 a 14/2

Zona Oeste

Rua Padre Francisco, 350, ao lado da Igreja de Santo Antônio Arquidiocese de Manaus – Santo Antônio

20/1 a 14/2

Zona Rural

USF Rural Pau-Rosa, ramal do Pau-Rosa, s/nº, entrada do Km 21, assentamento Tarumã-Mirim

3 a 14/2

*Com informações da assessoria