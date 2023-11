TRE-AM mantém desaprovação das contas de campanha da deputada Mayra Dias

As contas de campanha de Mayra foram desaprovadas pela Corte Eleitoral devido à omissão de gastos eleitorais. Segundo o parecer da Unidade Técnica do Tribunal, bem como do Ministério Público Eleitoral (MPE), a deputada não declarou na prestação de contas 811 cupons fiscais emitidos pela empresa ‘ALX Comércio de Combustíveis Ltda’, em seu nome.

Com a decisão, a deputada foi condenada a devolver R$ 98.202,02 aos cofres públicos. O valor corresponde a 14,14% do total de recursos movimentados na campanha da parlamentar.

