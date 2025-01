Site de matrículas para novos alunos da rede pública é suspenso no Amazonas

Pais de alunos foram pegos de surpresa nas primeiras horas do dia ao tentarem acessar a página e se depararem com uma mensagem da Prodam que informa que o site foi desativado temporariamente por “medidas de segurança”.

Manaus/AM – O site do matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), está suspendo desde a madrugada desta quarta-feira (15), exatamente no dia em que começaria o prazo do procedimento para novos alunos nas redes estadual e municipal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.