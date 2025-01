Matrícula para novos alunos da rede municipal de ensino inicia nesta quarta em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Educação (Semed) inicia, nesta quarta-feira (15), o processo de matrícula para alunos novos na rede municipal de Manaus. Ao todo, serão ofertadas 68.235 novas vagas, distribuídas em diversas unidades escolares da capital.

De acordo com a prefeitura, a ampliação do número de vagas visa atender à crescente demanda dos estudantes da rede municipal. Os números de vagas estão distribuídas em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil e fundamental até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O processo de matrícula deve ser realizado no endereço eletrônico: https://matriculas.am.gov.br e seguirá até a sexta-feira (17).

Cadastro - Para novos alunos da rede pública, o primeiro passo para solicitar a matrícula é o cadastro online do responsável, que pode ser realizado no site oficial. O responsável deve fornecer nome, e-mail e CPF, e um código de verificação será enviado por e-mail. Esse código deve ser inserido para concluir o cadastro inicial, permitindo então o prosseguimento com o registro do responsável e do aluno.

A outra opção é acessar o sistema utilizando as credenciais do Gov.BR, o Portal de Serviços do Governo Federal, facilitando ainda mais o processo para quem já possui um cadastro neste portal.

Documentos - Os documentos necessários são: Comprovante de escolaridade original; Certidão de nascimento (original e cópia); CPF e RG (original e cópia) do responsável pelo aluno menor de idade; Comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula); Cartão de vacinação do aluno (cópia); Três fotos 3X4 recentes do aluno.

Documentos necessários para alunos da EJA: CPF e RG (original e cópia); Comprovante de residência e duas fotos 3X4.