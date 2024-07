Servidores da saúde do Amazonas terão reajuste salarial, anuncia governador

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (30), reajuste salarial de 3,69% para os trabalhadores estatutários da saúde, referente à data-base de 2024. Mais de 22 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas serão beneficiados pela concessão.

As áreas da segurança, setor primário e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) já tiveram reajustes confirmados na segunda-feira (29). “São profissionais que estão protegendo as nossas famílias, mas é preciso que esse profissional tenha a tranquilidade que sua família vai estar protegida e o trabalho dele está sendo valorizado”, afirmou Wilson Lima.

O reajuste segue o índice inflacionário nacional e o pagamento dos novos valores será feito a partir de setembro. Já o pagamento retroativo, referente aos meses de maio a agosto deste ano, será feito de outubro a dezembro.

Concessão - A concessão abrange trabalhadores da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e estatutários das fundações de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Hospital Adriano Jorge (FHAJ), Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon), Alfredo da Matta (Fuham), Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) e Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), o impacto mensal do reajuste no orçamento do Estado será de R$ 3,8 milhões, enquanto o anual R$ 51 milhões.

O governador Wilson Lima anunciou, ainda, durante a reunião com a categoria, mudança no decreto nº 44.221, de 15 de julho de 2021, que normatiza o pagamento do vale-alimentação e que vai passar a ser pago para todos os servidores estaduais que necessitarem de afastamento de suas funções em casos de licença médica, maternidade e licença prêmio.

Segurança, setor primário e UEA - O governador anunciou na segunda-feira (29), os reajustes salariais de servidores da Segurança, Setor Primário e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A medida envolve o pagamento de datas bases de áreas que reúnem mais de 20 mil trabalhadores estatutários do Estado, alcançando servidores ativos, aposentados e pensionistas.

Para os servidores da segurança, o reajuste é referente à data-base de 2023, no valor percentual de 4,65% para a Polícia Militar (PMAM), Corpo de Bombeiros (CBMAM) e Polícia Civil (PC-AM), passando a valer a partir de setembro deste ano e de outubro a dezembro, o pagamento dos valores retroativo de abril a agosto 2024.

Para os servidores efetivos do setor primário, será dado um reajuste total de 7,87%, sendo 4,18% relativo à data-base de 2023 e 3,69% da data-base de 2024. O aumento valerá para 890 servidores da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf).

O governador também confirmou o pagamento das datas bases de 2019 (4,94%), 2020 (2,40%) e 2021 (6,76%), totalizando um aumento salarial de 14,1%, para 1.432 docentes e funcionários administrativos da Universidade do Estado do Amazonas.