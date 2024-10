Seduc convoca mais 184 professores aprovados no PSS

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc) convoca mais 184 candidatos aprovados no edital número 1, do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária e atuação na capital. Os convocados atuarão nas modalidades de Ensino Regular e Educação Especial. Essa é a 4ª convocação realizada após o encerramento da fase de inscrição do edital.

O atendimento acontecerá em dois momentos, tanto online, quanto presencial. Para o atendimento on-line, o envio de documentação para análise deve ser feito via “Sistema Admissional da Seduc”, no site https://admissao.seduc.am.gov.br/, a partir das 8h, da próxima terça-feira (08/10), até às 16h do próximo dia 9 de outubro.

Já o atendimento presencial dos candidatos convocados será na próxima quinta-feira (10), das 8h às 13h, seguindo o cronograma de atendimento informado na convocação, com entrega de documentos e lotação, na sede da Secretaria de Educação, localizada na Avenida Waldomiro Lustoza, 250 – Japiim 2.

A gerente de Admissão e Atenção ao Servidor (Gaas), da Secretaria de Educação, Marilene Remígio, explicou que esta é a quarta convocação dos candidatos homologados do PSS da capital.

"Já estamos há algum tempo no momento de convocações, e esses nomes vêm para suprir as possíveis demandas nas escolas estaduais da capital. É importante salientar que o processo online é indispensável para o todo. Pedimos atenção aos candidatos durante os processos de convocação", declarou a gerente.

O atendimento de lotação seguirá a ordem de classificação quando houver mais de um candidato para o cargo, seguindo o horário e data estabelecidos no cronograma. O não comparecimento do convocado excluirá o candidato do certame, ocasionando a perda do direito à vaga, conforme o Edital de nº 01-PSS/SEDUC/2023/2024.