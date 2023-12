São Sebastião do Uatumã gasta R$ 335 mil com shows em festa de aniversário

Manaus/AM - A Prefeitura de São Sebastião do Uatumã, no interior do Amazonas, vai investir R$ 335 mil em shows para a festa de aniversário do município, que será realizada no próximo dia 10 de dezembro.

O contrato publicado no Diário Oficial dos Municípios desta sexta-feira (1º), especifica que foram contratados inicialmente os artistas Rubynho, Banda Não Era Amor e Manu Bahtidão como atrações nacionais.

No entanto, um termo aditivo ao contrato incluiu as contratações da Banda Meu Xodó, Evandro Júnior e Patrick Araújo. O valor final do contrato não foi divulgado pela prefeitura.