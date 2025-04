Réus são condenados por matar dupla em condomínio durante 'guerra de facções' em Manaus

Em julgamento realizado no Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, dois réus foram condenados por homicídio duplamente qualificado, crimes ocorridos em outubro de 2023 em um condomínio fechado. O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), através do promotor de justiça José Augusto Palheta Taveira Junior, conduziu a acusação.

As investigações revelaram que os homicídios foram motivados por disputas territoriais entre grupos criminosos. As vítimas foram mortas a tiros, e a acusação do MPAM destacou a motivação torpe, a dificuldade de defesa das vítimas e a participação dos réus em um grupo de extermínio.

Murilo Marinho de Araújo foi condenado a 54 anos, dois meses e 29 dias de reclusão, enquanto Miqueias Lima da Silva recebeu pena de 27 anos, nove meses e 20 dias, ambos em regime fechado. Outros dois acusados foram absolvidos por falta de provas. O promotor José Augusto Palheta ressaltou a importância do caso e o compromisso do MPAM com a justiça. O juiz Fábio Lopes Alfaia determinou a execução provisória das penas.