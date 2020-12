Reabertura de comércio: saiba o que vai mudar com flexibilização do decreto

Manaus/AM - Após o anúncio da flexibilização do decreto que proibia a abertura de atividades não essenciais, o Governo do Amazonas informou na madrugada deste domingo (27) as novas regras para reabertura do comércio no Amazonas. A decisão ocorreu depois de uma onda de protestos na capital amazonense.

As novas regras começam a valer a partir desta segunda-feira (28) e seguem até o dia 11 de janeiro; Confira

1. Os estabelecimentos comerciais poderão abrir de 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. E os shoppings das 12h às 20h. Nos fins de semana, eles devem operar apenas por delivery ou drive-thru;

2. Os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e flutuantes na modalidade restaurante devem funcionar pelo período de 6h diárias, somente até às 22h;

3. Os eventos em geral continuam proibidos.