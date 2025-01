Radares serão instalados nas Avenidas Autaz Mirim e das Torres em Manaus

Manaus/AM - O prefeito de Manaus em exercício e diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Renato Junior, anunciou, nesta terça-feira (07), a instalação de radares em vias de grande fluxo e histórico de acidentes, como a avenida Governador José Lindoso (conhecida como avenida das Torres), na zona Norte, e na Autaz Mirim (a Grande Circular), na zona Leste. A escolha dos locais se baseou em estudos técnicos dos pontos com maiores índices de acidentes nessas regiões.

O gestor afirmou que, no início da implantação dos equipamentos na avenida do Turismo, houve um registro de mil infrações cometidas por excesso de velocidade e que, após os condutores tomarem ciência do período de educação e adaptação, as infrações aumentaram para cerca de 5 mil, o que reforça a necessidade da contenção com o objetivo de preservar vidas.

“Manaus é uma metrópole e precisa ser cuidada. É por isso que os radares são necessários. Esses equipamentos não têm apenas o objetivo de fiscalizar, mas, sobretudo, de conscientizar e proteger a vida das pessoas. O respeito à sinalização e aos limites de velocidade é essencial para garantir um trânsito mais seguro para todos", enfatizou Renato Junior.

A medida faz parte de um esforço conjunto da Prefeitura de Manaus para humanizar o trânsito, reduzir o número de mortes e promover a segurança viária. O secretário ressaltou que a instalação de radares é etapa essencial no plano de Mobilidade Urbana, que também contempla ações educativas e melhorias na infraestrutura das vias públicas.

“Nosso objetivo é proteger vidas. Com o uso da tecnologia e a ampliação do sistema de radares, queremos criar um trânsito mais organizado e seguro para a população. Essas ações são planejadas com base em estudos técnicos, priorizando os pontos mais críticos da cidade”, concluiu.

Confira o local de instalação dos radares eletrônicos foram posicionados em diferentes pontos da avenida do Turismo:

Avenida do Turismo, nº 3.727 – sentido complexo turístico Ponta Negra

Avenida do Turismo, oposto ao condomínio Mediterrâneo 1 – sentido aeroporto Eduardo Gomes

Avenida do Turismo/Avenida Thales Loureiro – sentido complexo turístico Ponta Negra

Avenida do Turismo, oposto ao condomínio Viver Tarumã – sentido oeste

Avenida do Turismo, em frente ao condomínio Viva Vida Tarumã – sentido leste

Avenida do Turismo, em frente a 123ª Ieadam – sentido norte

Avenida do Turismo, nº 12.568, oposto à empresa Vida Film – sentido oeste