Procon alerta consumidores para compras seguras em supermercados de Manaus

Manaus/AM - A ida ao supermercado faz parte da rotina de inúmeros consumidores no dia a dia, entretanto, alguns cuidados na hora de realizar as compras são necessários. No Dia Nacional do Supermercado, comemorado nesta terça-feira (12), o Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) alerta os consumidores sobre os cuidados na hora de realizar as compras seguras.

O Procon-AM destaca, entre suas principais orientações, a importância de conferir a data de validade dos produtos, especialmente os que estão em promoção. Frequentemente, itens próximos ao vencimento são vendidos com desconto, mas é fundamental que o consumidor se assegure de que conseguirá utilizá-los antes que o prazo expire.

Conforme o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, a data é propícia para conscientizar tanto consumidores quanto comerciantes sobre a relevância do cumprimento das normas de consumo.

"Supermercados são ambientes em que lidamos com uma grande variedade de produtos, desde alimentos até produtos de limpeza e higiene. É fundamental que todos estejam atentos para assegurar que seus direitos sejam respeitados", ressaltou Fraxe.

Ao longo de 2024, o órgão realizou mais de 500 fiscalizações em supermercados, onde apreendeu e descartou mais de 8,5 toneladas de produtos impróprios para consumo. Entre os produtos, é possível destacar alimentos como carnes, enlatados e embutidos.

Além disso, o Procon-AM destaca a importância de a população denunciar qualquer caso de armazenamento inadequado de alimentos refrigerados, entre outros, à secretaria responsável pelas questões sanitárias, que no caso é a Visa Manaus.

Dicas para compras seguras

Verificação de Preços: Uma das principais queixas recebidas pelo órgão envolve divergências de preço entre a prateleira e o caixa. O Procon-AM recomenda que os consumidores confiram atentamente o preço dos produtos e solicitem a aplicação do menor valor, caso haja discrepância.

Validade dos Produtos: É essencial verificar a data de validade dos produtos antes de colocá-los no carrinho. Comprar itens vencidos pode não só causar prejuízos financeiros, mas também representar riscos à saúde.

Promoções e Ofertas: Durante os períodos de promoção, os direitos do consumidor permanecem inalterados. Caso um produto promocional apresente defeito, a troca ou reparação deve ser feita conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Denúncia

O Procon-AM enfatiza que a colaboração dos consumidores é vital para a manutenção da qualidade dos serviços prestados pelos supermercados. Denúncias sobre práticas inadequadas, como produtos vencidos ou precificação incorreta, ajudam a reforçar a fiscalização e garantir que os estabelecimentos cumpram as normas.

“Cada denúncia que recebemos é uma oportunidade de corrigir práticas que afetam a todos”, destaca Fraxe.

Os consumidores podem fazer suas denúncias através dos canais de atendimento do Procon-AM, que incluem os telefones (92) 33215-4009 ou 0800 092 1512, e-mail: [email protected]