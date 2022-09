Presidente do TJAM lança pedra fundamental do novo Fórum de Iranduba

Manaus/AM - O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Flávio Pascarelli anunciou que a Comarca de Iranduba deve passar a contar com o dobro de Varas, disponibilizando, futuramente, mais duas unidades judiciárias, além das duas que hoje já atendem aos jurisdicionados. O anúncio foi feito pelo magistrado nesta sexta-feira (23) durante a solenidade de lançamento da pedra fundamental do futuro Fórum de Justiça do município.

Além do presidente da Corte, também estavam presentes na solenidade a vice-presidente do TJAM, desembargadora Graça Figueiredo; o corregedor-geral de Justiça, desembargador Anselmo Chíxaro; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), desembargador Jorge Lins; o diretor da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor (Eastjam), desembargador Cezar Bandiera; o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz; a juíza auxiliar da Vice-Presidência do TJAM, Patrícia Chacon; a juíza da 1.ª Vara da Comarca de Iranduba, Aline Kelly Marcovicz Lins; e o juiz da 4.ª Vara da Fazenda Pública, Paulo de Britto Feitoza.

Com o lançamento da pedra fundamental, nas próximas semanas será dado início ao processo licitatório para a construção do novo Fórum de Justiça e, uma vez contratada a empresa que executará a obra, os trabalhos de engenharia devem ser concluídos em, aproximadamente seis meses.

Relação com a Justiça

Em discurso, durante a solenidade, o desembargador Flávio Pascarelli, frisou a necessidade de se favorecer o acesso do cidadão à Justiça e, nesse contexto, a importância da construção e ampliação dos espaços para este fim.

“É inegável que a sociedade tem evoluído de forma substancial nos últimos anos, especialmente levando-se em consideração o salto tecnológico e de costumes a que fomos forçados no período da pandemia em que a virtualização das relações e da prestação dos serviços judiciais tornou-se regra. No entanto, a despeito de tais mudanças, não devemos perder de vista o fato de que muitas relações humanas somente são possíveis e dotadas de sentido quando estabelecidas de forma presencial, ‘à moda antiga’. Dentre elas, penso que está a relação entre o jurisdicionado e a Justiça. Com isso em vista, fica clara a importância da construção de espaços exclusivamente dedicados à prestação da jurisdição em todas as comunidades. Espero que o prédio, cuja pedra fundamental estamos lançando hoje e que será construído atendendo aos melhores padrões de segurança e adequação, possa, em futuro próximo, cumprir plenamente o seu papel”, afirmou o presidente da Corte Estadual.

Terreno e estrutura física

O terreno, cedido pela Prefeitura de Iranduba, está localizado na avenida Carlos Braga, principal via de acesso à sede do Município e ao lado do Centro Integrado de Educação do Amazonas, e possui 5,5 mil metros quadrados, de acordo com informações do Município de Iranduba.