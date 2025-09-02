Presidente de ciranda quebra troféus após derrota no Festival de Manacapuru; vídeo





Manaus/AM - A apuração do 27º Festival de Cirandas de Manacapuru, realizada nesta segunda-feira (1º) no Parque do Ingá, terminou em confusão. O presidente da ciranda Flor Matizada e secretário municipal de Turismo, Alexandre Queiroz, quebrou o troféu destinado à sua própria agremiação, vice-campeã do concurso, e também destruiu o troféu da Ciranda Tradicional, vencedora da edição. O episódio foi registrado em vídeo.

A disputa esteve acirrada até a última nota, quando a Flor Matizada recebeu 9,5 de uma jurada, perdendo a chance de conquistar o título. Revoltados, dirigentes e torcedores da ciranda passaram a acusar o resultado de “roubo”, iniciando protestos e tumulto no Cirandódromo. No auge da confusão, Queiroz arremessou os troféus ao chão e chegou a pisoteá-los.

Agentes de segurança precisaram intervir para conter os ânimos e escoltar os integrantes da Ciranda Tradicional, que seguiam para comemorar a vitória. Um cordão policial foi formado para garantir o deslocamento, já que o trajeto passava em frente ao espaço da Flor Matizada. Houve novas tentativas de confronto, mas a polícia impediu agressões.

Com 279,7 pontos, a Ciranda Tradicional conquistou o décimo título de sua história. A Flor Matizada ficou em segundo lugar, com 279,5 pontos, e a Guerreiros Mura em terceiro, com 279,2. A Prefeitura de Manacapuru informou que apura o ocorrido. Até a última atualização, a Flor Matizada não havia se pronunciado.