Prefeitura vai pagar R$ 140 mil por show de Fernandinho no Amazonas

Manaus/AM - O cantor gospel Fernandinho foi contratado pela Prefeitura de Urucurituba, no interior do Amazonas, para realizar show no dia 5 de setembro deste ano, durante as festividades do Dia do Evangélico - “Marcha pra Jesus”.

O contrato com o artista prevê o pagamento de cachê no valor de R$ 140 mil, conforme documento publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas desta terça-feira (20).

O prefeito de Urucurituba, José Claudenor Pontes, assinou o contrato com a empresa do artista, a Faz Chover Produções Artísticas e Musicais Ltda, no último dia 12 deste mês, firmado por meio de Inexigibilidade de licitação.