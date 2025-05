Prefeitura lança 67º Festival Folclórico do Amazonas

Manaus/AM - A prefeitura de Manaus lançou, na quinta-feira (22), o 67º Festival Folclórico do Amazonas, sob a organização da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult). O anúncio ocorreu durante cerimônia no mirante Lúcia Almeida, no centro histórico de Manaus.

Na cerimônia, foram realizadas apresentações de danças folclóricas que abrilhantaram a noite e deram uma amostra do que o público poderá vivenciar ao longo da programação. Conforme a Prefeitura de Manaus, haverá o repasse de valores específicos às categorias participantes.

Cada um dos bois-bumbás de Manaus, que competem em categoria própria, receberão R$ 143 mil. Já os grupos da categoria Prata serão contemplados com R$ 19,8 mil cada um, enquanto cada uma das danças da categoria Bronze receberá R$ 8,8 mil. O festival vai contar também com nova estrutura que garantirá melhor aproveitamento da população, como explicou o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato.

“Este ano, a ideia é fazer com que as danças se apresentem mais próximo ao público, a bola da Suframa é muito grande e o palco no fundo acabava dando uma dificuldade de visão e ao mesmo tempo um distanciamento muito grande entre a apresentação das danças e as arquibancadas. Então, este ano, nós colocamos o palco praticamente no centro da arena para que a gente possa aproximar as danças e dinamizar ainda mais”, completou Lobato.

O festival reunirá centenas de artistas e grupos folclóricos, com uma estimativa de público superior a 150 mil pessoas ao longo da programação. A data oficial de abertura do festival será dia 31 de maio, às 19h30, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia.