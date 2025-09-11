   Compartilhe este texto

Prefeito de Manaus culpa Governo do Estado por paralisação dos ônibus

Por Portal Do Holanda

11/09/2025 18h57 — em
Amazonas



Manaus/AM- Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o prefeito de Manaus, David Almeida, se posicionou sobre a greve dos rodoviários e culpou o Governo do Estado do Amazonas pela paralisação. Segundo ele, o problema é causado pela falta de repasse de verbas para o Passe Livre Estudantil da rede estadual, que estaria há nove meses sem pagamento.

O prefeito afirmou que a prefeitura não tem responsabilidade pelo atraso. Ele detalhou que o município cumpre rigorosamente os repasses de subsídio às empresas de transporte nos dias 5 e 20 de cada mês. "A Prefeitura não deve nada. O que se alega é que esses recursos que eram para o Estado pagar a passagem de seu aluno, que não estão sendo pagas, estão fazendo falta para a complementação do salário dos trabalhadores", declarou.

David Almeida revelou que o convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que garantia o custeio do Passe Livre, não foi renovado. Ele explicou que, enquanto o acordo estava em vigor, a prefeitura pagava o passe dos estudantes da rede municipal e o governo, o dos alunos da rede estadual.

Com o fim do convênio, o município tem arcado com o transporte de 50 a 55 mil alunos estaduais, gerando um prejuízo milionário. Segundo o prefeito, o Governo do Estado depositou cerca de R$ 19 milhões na Justiça, mas o recurso ainda está em trâmite administrativo. "O que está faltando para ser completado o recurso para o pagamento dos trabalhadores nesse mês é o recurso do Passe Livre estudantil estadual", reiterou.

O prefeito fez um apelo aos rodoviários e ao Sinetram para que suspendam a greve, afirmando que a prefeitura está empenhada em resolver a situação. "Peço que entrem em entendimento e que aguardem amanhã, que esse recurso vai cair e que esse recurso seja repassado para o Sinetram para que seja honrado o subsídio", disse.

Ele alertou ainda que a paralisação pode prejudicar a arrecadação das empresas e a folha de pagamento do final do mês, agravando a situação dos próprios trabalhadores.

O prefeito finalizou fazendo um apelo direto ao governador Wilson Lima: "Sente com o Sinetram e acerte direto com o Sinetram. O senhor prometeu em palanque a promessa do passe livre estudantil. Já que não querem mais a parceria com a prefeitura, não tem problema, mas não vamos prejudicar os estudantes da rede estadual e os trabalhadores de toda a cidade de Manaus.".

