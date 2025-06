Prazo final para vacinação contra raiva acaba dia 15 no Amazonas

Manaus/AM - A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) está alertando os produtores rurais de Autazes, Careiro Castanho, Santo Antônio do Içá, Tefé, Urucará e Urucurituba sobre o encerramento, no próximo dia 15 de junho, do prazo para a vacinação obrigatória contra a raiva dos herbívoros. A campanha abrange bovinos, bubalinos, equídeos, caprinos e ovinos.

