Porta-estandarte Jeveny Mendonça esbanja simpatia em estreia no Festival de Parintins

Ela surgiu na arena de um coração na alegoria "Bois do Brasil" e defendeu com garra e elegância ao evoluir ao som da toada "O Garantido é Pressão".

Manaus/AM - A porta-estandarte Jeveny Mendonça encerrou, neste domingo (29), sua estreia como item 5, do Boi Garantido, no Festival de Parintins.

