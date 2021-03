PF apreende ouro e R$ 171 mil em operação contra garimpo ilegal no Amazonas

De acordo com a PF, alguns dos envolvidos com a exploração ilegal de minérios que causam relevantes impactos ambientais e prejuízos à saúde pública moram na cidade. A operação 'Comandante' investiga quem possui e controla nove dragas que são responsáveis por significativa extração de minérios valiosos, como o ouro, do Rio Madeira. Na ação foram apreendidos cerca de 260 gramas de ouro, além de R$ 171 mil.

