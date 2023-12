Oito a cada 10 suspeitos de matar em acidentes de trânsito são levados à justiça no Amazonas

Manaus/AM - Dados da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) mostram que, este ano, de cada dez acidentes com vítimas fatais, oito foram elucidados e encaminhados para a Justiça com autoria definida. De acordo com o titular da Deat, delegado Temístocles Silva, o trabalho investigativo associado ao auxílio do Cerco Inteligente de Videomonitoramento, o “Paredão”, foram fundamentais para que a unidade elucidasse durante esse período 85% dos crimes registrados.

O delegado, que está à frente da Deat desde 2021, ressaltou que muitos dos inquéritos que chegavam à unidade, apesar do empenho do trabalho de investigação, eram enviados para o Poder Judiciário, sem autoria definida. Mas, Temístocles destaca que com a implementação da tecnologia o cenário mudou.

Conforme Temístocles, nos últimos 11 meses, a Deat concluiu 212 inquéritos policiais. Deste total, 85% dos procedimentos foram encaminhados à Justiça com autoria e materialidade definida, ou seja, quando há provas para a identificação e o indiciamento do suspeito.

De acordo com o titular da Deat, o “Paredão” foi uma ferramenta essencial para a conclusão dos inquéritos instaurados ou que chegaram de outras unidades policiais sem materialidade definida.

Também conforme a autoridade policial, todos os inquéritos registrados ou encaminhados para a Deat, estão com investigações em andamento na unidade ou já foram remetidos ao Poder Judiciário.