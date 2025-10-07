   Compartilhe este texto
Nutrição, Odontologia e mais: Sest Senat oferece serviços gratuitos nesta quinta-feira

07/10/2025
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM- O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT), da Unidade Planalto, realiza, na quinta-feira (09), das 9h às 20h, o evento Portas Abertas, em Manaus. A ação convida trabalhadores do setor de transporte e a comunidade em geral para participar de programação gratuita voltada à promoção da saúde, capacitação e qualidade de vida.

O público terá acesso a atendimentos de saúde (nutrição, odontologia, fisioterapia e psicologia), além de atividades esportivas e recreativas. A programação inclui, ainda, a apresentação de projetos e cursos oferecidos pela unidade, mostrando como o SEST SENAT contribui para a formação profissional e o bem-estar da comunidade. 

De acordo com o diretor da Unidade Planalto, Welton Flexa, o Portas Abertas busca fortalecer a integração entre comunidade e instituição. “O SEST SENAT é parceiro da comunidade. O Portas Abertas é uma oportunidade para mostrar nossos serviços e, ao mesmo tempo, incentivar hábitos saudáveis, aprendizado e lazer em família”, afirma.

O evento será realizado na sede da Unidade Planalto, com programação ao longo do dia e entrada gratuita.

Portas Abertas

Realizado anualmente em unidades de todo o país, o Portas Abertas abre as portas do SEST SENAT à comunidade, apresentando cursos, serviços de qualificação profissional e atendimentos de saúde e bem-estar oferecidos pela instituição. 

