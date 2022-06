Nova prisão, confissão e barbaridade: Saiba tudo sobre a morte de Dom Phillips e Bruno Pereira

Objetos pessoais de Dom e Bruno já haviam sido encontrados dias antes há mais de 3km de distância de onde os remanescentes humanos foram encontrados. Agora, a PF busca pelo barco usado por Dom e Bruno que foi afundado com sacos de terra no Rio Itaquaí.

O material foi encaminhado para Brasília e a perícia deve começar nesta sexta (17). O processo irá confirmar se os restos mortais são realmente de Bruno e Dom, mas tudo indica que sim já que o suspeito do crime, Amarildo da Costa Oliveira, foi quem levou os policiais federias até o local onde as vítimas foram enterradas. O resultado da perícia deve ficar pronto na próxima semana.

Manaus/AM - Após 10 dias de buscas, o desfecho foi trágico para o indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, que estavam desaparecidos na região do Vale do Javari, em Atalaia do Norte, e tiveram os restos mortais encontrados nesta quarta-feira (15) em uma região de difícil acesso em um igapó.

