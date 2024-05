Paulo Ricardo visita igreja de Manaus que o inspirou para capa do novo álbum

Manaus/AM - O cantor Paulo Ricardo curtiu passeios em Manaus, nesta terça-feira (30), e registrou os momentos no Instagram. Ele revelou que a Igreja São Sebastião foi inspiração para capa do álbum dele 'O amor me Escolheu'.

“Manaus, nos vemos às 21 h em mais um Rock Popular! Adoro essa cidade linda, a primeira foto é na igreja de São Sebastião, minha inspiração para a capa do álbum O Amor me Escolheu! Depois o icônico teatro Amazonas com @dudaalmeidamagalhaes meu irmão querido! Gratidão!”, escreveu ele.

Paulo Ricardo fará um show gratuito na Casa de Praia Zezinho Correa, às 21h, na Ponta Negra. O evento é em comemoração ao Dia do Trabalhador.