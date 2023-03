Mulher que se passou por médica em UTI no Amazonas é presa em Recife

De acordo com a polícia, a prisão ocorreu em cumprimento em mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz Walmir Ferreira Leite, da 16ª Vara Criminal do Recife. A mulher responde a outros três processos por estelionato e era considerada foragida.

Manaus/AM - Uma mulher, de 24 anos, foi presa nesta sexta-feira (03) em Recife, no Pernambuco, pelos crimes de estelionato e exercício ilegal da medicina. Ela é suspeita de se passar por uma médica pernambucana e trabalhar cerca de 10 dias na UTI do Hospital Jofre Cohen, de Parintins, no interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.