MP denuncia três pessoas por racismo contra vereadora no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) denunciou dois homens, de 37 e 52 anos, e uma mulher, de 49, por crime de racismo contra a vereadora Carla Leite (PSD), de Maués, no interior do estado. Os ataques ocorreram nas redes sociais, após um discurso da parlamentar na Câmara Municipal, no fim de abril. Os três também foram indiciados pela Polícia Civil, por crime de racismo contra a parlamentar.

Os ataques virtuais aconteceram nos dias 24 e 25 de abril de 2025, quando os denunciados utilizaram as plataformas Facebook e WhatsApp para publicar mensagens ofensivas e de cunho racista contra a vereadora. O perfil no Facebook do “Portal Mundurucania Falante” publicou um comentário chamando a vítima de “chimpanzé” e “macaca”, além de associá-la a atos de corrupção. Uma segunda investigada divulgou imagem que referenciava a parlamentar à figura de um chimpanzé. Os responsáveis foram indiciados pela Lei nº 7.716/1989, de Crimes Raciais.

O terceiro acusado foi indiciado pelo crime de injúria qualificada, nos termos do art. 140, § 3º c/c art. 141, II, do Código Penal, uma vez que a ofensa teve como alvo agente político em razão do exercício de sua função pública. Na ocasião, a vítima foi injuriada sem conotação racial.

O promotor de Justiça Caio Lúcio Fenelon Assis Barros, responsável pela denúncia, destacou a importância da atuação do Ministério Público no combate aos crimes de ódio. “A injúria racial representa uma das formas mais perversas de violência simbólica, que atinge a dignidade humana em sua raiz. O Ministério Público tem o dever constitucional de zelar pelo respeito aos direitos fundamentais, especialmente diante de ataques que tentam normalizar o racismo em espaços públicos e virtuais”, afirmou.

A denúncia é resultado de inquérito policial instaurado pela delegacia de Maués, que reuniu provas a partir de registros em redes sociais e dados fornecidos pela empresa Meta, além dos depoimentos da vítima e de testemunhas.