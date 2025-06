Vereador do Amazonas é afastado da Câmara Municipal após maus-tratos contra enteado

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) ajuizou uma ação solicitando a guarda unilateral da criança ao pai biológico devido à mãe não apresentar condições de cuidar do próprio filho.

Em nota, a Câmara Municipal do município informou que o afastamento é temporário, para que o vereador possa colaborar com os esclarecimentos relacionados ao caso. Durante o período, o parlamentar Rogério Góes de Sena assumirá interinamente a presidência da Casa.

Manaus/AM - O vereador Robson Beleza (União Brasil) foi afastado da Câmara Municipal de Santa Isabel do Rio Negro, no interior do Amazonas, após ser preso por suspeita de maus-tratos contra o enteado de 4 anos.

