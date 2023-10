Modelo de avião que caiu no Acre registrou mais de 500 mortes

Na manhã deste domingo (29), um avião do tipo Cessna Grand Caravan caiu em um acidente em Rio Branco, Acre. O modelo é um dos monomotores mais conhecidos do mundo, sendo operado por várias companhias aéreas nacionais, como também para voos particulares, caso do PT-MEE, aeronave que pertencia à empresa ART Táxi Aéreo, e tinha como destino a cidade de Envira, no Amazonas.

Embora seja conhecido como uma aeronave robusta, tendo sido apelidado até de "jipe dos ares" , o modelo já se envolveu em 271 acidentes de perda total, eventos que já vitimaram mais de 516 pessoas, segundo o respeitado site Aviation Safety Network. A taxa de sobrevivência é de 27,4%, ainda de acordo com o site. Lembrando que os dados envolvem todos os Cessna Caravan, não apenas o Grand Caravan.

A aviação geral (aeronaves não comerciais) e em lugares de difícil acesso costuma registrar mais acidentes, ou seja, o número não significa que o Cessna seja um avião inseguro.

A maioria dos acidentes (85) foi em voos de passageiros, com os de carga em segundo lugar (70). Apenas 9 ocorreram em voos particulares ou de negócios. O pior acidente do Cessna Caravan foi em 29 de setembro de 1985, tragédia que ceifou a vida de 17 pessoas em Jenkinsburg, cidade no estado americano da Geórgia.

Dividido em diversas variantes, o Cessna Caravan fez o seu primeiro voo comercial em 1982. Cerca de 2.000 aeronaves estão em operação. O avião envolvido no acidente de Rio Branco é do modelo Grand Caravan 208B, tipo aperfeiçoado e com 1,2 metro a mais de comprimento, o que permitiu levar até 14 ocupantes (incluindo tripulação). O lançamento dessa versão foi em 1987, com 2.131 unidades construídas.

A aeronave é equipada com apenas um motor turboélice, um propulsor da Pratt & Whitney Canada PT6A-114A, uma unidade que gera o equivalente a mais de 600 cv. Capaz de voar a até 340 km/h, o monomotor tem alcance de cerca de 980 km, sem incluir a reserva, além de poder voar a mais de 7 mil metros, um teto de serviço elevado para uma aeronave não pressurizada.

O avião acidentado foi fotografado pelo perfil do Facebook Aviação Amazônia, que publicou uma foto do PT-MEE em outra ocasião.