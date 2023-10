Manacapuru anuncia racionamento de água em meio à seca no Amazonas

Manaus/AM - Manacapuru, a 80 quilômetros de Manaus, terá racionamento de água devido à vazante causada pela severa seca, que já é a 3ª maior registrada no Amazonas. A medida foi anunciada neste sábado (14).

O Rio Miriti, uma das principais fontes de captação de água, está com nível baixo, se transformando em praticamente um córrego, o que faz com que as subestações passem a trabalhar com a capacidade reduzida e impossibilita que o abastecimento de água atenda à demanda da cidade. Outro problema causado pela questão são as quedas constantes de energia elétrica, com bombas queimadas, o que dificulta o fornecimento de água.

A cidade conta com mais de 101 mil moradores, conforme o Censo do IBGE de 2022. A prefeitura pediu que a população racione água e consuma somente o necessário. O racionamento tem início na segunda-feira (16) e a prefeitura não informou até quando irá durar.

“Estamos com vários bairros sendo prejudicados hoje. A partir de segunda-feira vamos entrar com racionamento de água, com horário de manobra, vamos está divulgando informes dos horários e quais os bairros serão afetados. Preciso da ajuda da população para que esse racionamento não seja tão prolongado”, explicou a diretora do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Maísa Pinheiro.