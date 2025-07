Mais de 1,2 mil candidatos fazem prova de residência jurídica da Procuradoria-Geral de Manaus

Manaus/AM - Mais de 1,2 mil candidatos fizeram a prova do 3° Exame de Seleção de Candidatos ao Programa de Residência Jurídica (PRJ), neste domingo (20), em Manaus. Com recorde no número de inscritos, os candidatos disputam por 40 vagas para o programa, além de formação de cadastro reserva.

As provas foram realizadas na sede da Universidade Nilton Lins, localizada no bairro Flores, na zona Centro-Sul da capital. Com bolsa-auxílio de R$ 2.500, o Programa de Residência Jurídica da PGM dura 12 meses, e pode ser prorrogado por até 2 anos.

Mais de 70 fiscais participaram da realização do certame, na organização das salas e dos materiais para aplicação das provas.