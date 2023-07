Lula adia novamente viagem a Parintins

Manaus/AM - A viagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para Parintins, no interior do Amazonas, foi novamente adiada pelo Palácio do Planalto. A visita que antes foi marcada para o último dia 14 e remarcada para o próximo dia 28, agora só tem previsão de ocorrer no dia 10 de agosto.

O motivo da viagem é o lançamento do programa Luz para Todos, a retomada do projeto pelo governo federal.

Em Parintins, Lula ainda vai realizar a inauguração do linhão do Tucuruí, que conecta os municípios do Baixo Amazonas à rede elétrica nacional.