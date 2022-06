Ipem reprova produtos com peso abaixo do indicado em embalagem em Manaus

Manaus/AM A operação especial “Festa Junina”, foi realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-AM), no período de 6 a 10 de junho, para verificar se os produtos têm o peso correto, conforme indicado nas embalagens.

Ao todo, foram analisadas 800 amostras de produtos no laboratório de Pré-Medidos. Dentre elas, o milho de pipoca, canjica de milho, farinha de tapioca, leite de coco, coco ralado, pé de moleque, amendoim, entre outros itens.

Durante a perícia foram aprovados 646 produtos, e reprovados 154 por estar com peso abaixo ao declarado nas embalagens, sendo milho de pipoca, farinha de tapioca, açúcar cristal, sardinha com óleo comestível, sardinha em molho de tomate e atum ralado.

O diretor-presidente do Ipem-AM, engenheiro Marcio André Brito, informa que na hora da compra é importante ficar atento ao peso dos produtos.

“Na hora de comprar produtos embalados, fique atento. Eles devem conter o peso sempre acima ao declarado na embalagem. Em caso de dúvida, procure uma balança no próprio estabelecimento e faça uma simples pesagem, se o peso for inferior, denuncie ao IPEM, no telefone 0800 092 20 20”, orientou Márcio André Brito.

Multas

As empresas que apresentarem irregularidades serão notificadas, com prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao Ipem-AM, estando sujeitas a multas que podem chegar a R$ 2,2 milhões.