Governo leva campanha ‘Doe Brinquedo e Ganhe Sorrisos’ à escola no Coroado

Manaus/AM - “Isso faz a diferença para as nossas crianças”. Essa foi a constatação de Ana Cleide, 57, moradora do bairro Coroado e avó de quatro netos, ao acompanhar, nesta quinta-feira (17), a segunda edição da campanha ‘Doe Brinquedo e Ganhe Sorrisos 2024’, levada pelo Fundo de Promoção Social a Escola Estadual Deputado Josué Cláudio de Souza, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus.

“As crianças da comunidade precisam disso, elas ficam muito felizes. Infelizmente a comunidade ainda tem muitas crianças carentes que precisam de um brinquedo, então isso aqui é muito gratificante para nós”, explicou Ana.

De acordo com a secretária executiva do FPS, Kathelen Braz, a campanha teve o apoio de todas as secretarias de estado e da população para a arrecadação dos brinquedos que estão sendo distribuídos.

“As crianças estão se divertindo muito e é uma alegria muito grande fazer essa campanha que conta com a contribuição de todas as secretarias de estado para que a gente possa estar proporcionando esse momento para a comunidade”, disse.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa levou atrações como teatro, música e personagens circenses. Além do espetáculo ‘Conte e Cante para Todos’, da companhia teatral Metamorfose, para divertir as crianças com canções e coreografia.

Palhaços e artistas do picadeiro, pernas-de-pau e malabares da Clê Clê Produções também fazem parte do elenco incumbido de reforçar a animação, explicou o secretário executivo de Cultura e Economia Criativa, Kaká Bonates.

Sucesso

A primeira edição de 2024 da campanha aconteceu no Dia das Crianças, na Escola Estadual Eliana de Freitas Morais, localizada na Zona Norte de Manaus.

Nas edições anteriores, entre os anos de 2019 a 2023, mais de 80 mil brinquedos foram distribuídos para crianças de Manaus e dos municípios de Parintins, Maraã, Japurá, Iranduba, Novo Airão, Envira, São Sebastião do Uatumã e Boa Vista dos Ramos.